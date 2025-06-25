FUTBOL
Una segona de vells coneguts
L’FC Andorra s’ha enfrontat ja al futbol professional a 13 dels 21 rivals que tindrà el proper curs
L’FC Andorra tornarà a la Segona Divisió, on es trobarà molts vells coneguts, i és que fins a 13 dels 21 rivals que tindrà en aquest retorn al futbol professional ja van ser contrincants del conjunt tricolor durant l’anterior etapa a la categoria de plata del futbol espanyol. A més, a sis dels altres equips que formaran la lliga l’FC Andorra s’hi ha enfrontat en altres categories o competicions, mentre que només hi haurà duels inèdits contra dos equips. A més els tricolors es trobaran una competició d’allò més dura, ja que fins a 17 equips que al llarg de la seva història han jugat a la Primera Divisió espanyola formaran part de la Lliga Hypermotion la propera temporada.
El Deportivo i l'Almeria seran els únics rivals inèdits per a l'Andorra
La gran majoria d’estadis que visitarà el conjunt tricolor el proper curs li seran ja coneguts de l’anterior etapa al futbol professional, i és que durant les dues temporades en què l’equip va estar a Segona Divisió ja va enfrontar-se a Sporting, Racing de Santander, Eibar, Mirandés, Burgos, Valladolid, Osca, Saragossa, Leganés, Albacete, Màlaga, Granada i Las Palmas, 13 dels 21 rivals que es trobarà a la propera campanya. Hi ha sis equips més amb els que els tricolors han jugat, però no ho han fet mai a la Segona Divisió. Els casos més recents són la Cultural Lleonesa i la Reial Societat B, contrincants dels de Beto Company enguany a la Primera RFEF. També en aquesta categoria, l’FC Andorra s’havia enfrontat al Castelló (també a la Copa del Rei i a la Segona Divisió B), un altre dels rivals que trobarà en el retorn al futbol professional. Els altres tres equips amb què hi ha també precedents històrics són el Cadis, el Ceuta i el Còrdova. En el cas d’aquests últims, tricolors i andalusos van enfrontar-se a la Segona Divisió B a la temporada 1980-1981, mentre que contra el Cadis el precedent que hi ha és de la Copa del Rei del 1994 en una eliminatòria que l’FC Andorra va superar. Per últim, els del Principat tenen també precedents contra un altre equip que formarà la Segona Divisió, el Ceuta, ja que es van veure les cares a la Segona Divisió B el curs 1981-1982.
L’FC Andorra tindrà només dos duels inèdits en aquest retorn al futbol professional, i és que els tricolors no s’han enfrontat mai ni al Deportivo de la Corunya ni a l’Almeria. En el cas dels gallecs, els dos anys en què els tricolors van ser a Segona, estaven a Primera RFEF, mentre que els andalusos militaven llavors a la màxima categoria del futbol espanyol.
Històrics de primera
L’FC Andorra es trobarà en el seu retorn al futbol professional fins a 17 equips que han jugat ja a la màxima divisió del futbol espanyol al llarg de la seva història. D’aquests, a més, fins a sis estan dintre del top 20 de la classificació històrica de la Primera Divisió, com Saragossa, Deportivo, Valladolid, Sporting, Racing de Santander i Las Palmas, fet que demostra la duresa que tindrà la competició la propera temporada. A més, també han jugat a l’elit Granada, Màlaga, Cadis, Eibar, Almeria, Castelló, Albacete, Còrdova, Leganés, Osca i Cultural Lleonesa.
En canvi, els únics rivals que tindrà el proper curs l’FC Andorra i que no han jugat mai a Primera Divisió són el Ceuta, el Mirandés, el Burgos (altres equips de la ciutat sí que ho havien fet, però no el club actual que va ser fundat el 1985), a més del filial de la Reial Societat, que no pot jugar a la màxima categoria.
EL CALENDARI DE COMPETICIÓ ES CONEIXERÀ EL DIMARTS 1 DE JULIOL
En el cas de la Segona Divisió, l’FC Andorra ja sap que la competició arrencarà el cap de setmana del 17 d’agost, i que la lliga clourà el 31 de maig (el play-off d’ascens a Primera serà del 7 al 21 de juny). L’aturada pel Nadal serà un cop acabi la jornada del cap de setmana del 21 de desembre, i la competició tornarà el 4 de gener. A més, durant la temporada hi haurà una jornada intersetmanal.