TENNIS
Jiménez passa a la segona ronda de la ‘qualy’ de Wimbledon
Vicky Jiménez Kasintseva va estrenar-se amb victòria a la fase prèvia de Wimbledon i va accedir a la segona ronda del quadre qualificatori després d’imposar-se a la italiana Nuria Brancaccio en tres sets (4-6, 6-2 i 3-6).
La tenista del Principat va arrencar bé, trencant el servei a la seva rival i situant-se 0-2 amunt, tot i que posteriorment va ser ella qui va perdre el servei i va veure com la italiana igualava el partit a 3, i se situava al davant amb el 4-3. A partir d’aquí, però, Jiménez va tornar a mostrar el seu millor nivell i va sumar tres jocs de manera consecutiva (amb un break inclòs) per tancar el primer set amb el 4-6 al seu favor. A la segona mànega, Jiménez va abaixar el nivell, i tot i trencar els dos primers serveis a Brancaccio, va rebre quatre breaks, de manera que deixava la segona mànega amb el 6-2 favorable a la tenista italiana. Al set definitiu, Jiménez va tornar a portar el tempo del partit i es va acabar enduent la victòria final.
Jiménez disputarà avui la segona ronda de la prèvia
La tenista disputarà avui mateix la segona ronda de la prèvia de Wimbledon i s’enfrontarà a la guanyadora del duel entre Katty Dune i Alizé Cornet.