TIR AMB ARC
Antoni Sinfreu es proclama campió de Catalunya
Antoni Sinfreu va proclamar-se campió de Catalunya de tir amb arc nu d’aire lliure en la categoria veterana. El tirador del Club TAE d’Encamp va penjar-se la medalla d’or en distància de 50 metres superant a Jordi Madí i Paco Sierra, que van completar el podi. En aquesta mateixa disciplina, Oriol Ribalta, també del TAE Encamp, va ser desè. A més, Patricia Manso va ser cinquena en long bow, mentre que Gabriel Pastor va acabar desè i Sergi Ubach, onzè, en arc nu.