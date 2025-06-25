ATLETISME
Andorra acaba la primera jornada novena
Nahuel Carabaña i Duna Viñals guanyen, mentre que Eloi Vilella i Jeanne Cros pugen també al podi
Andorra va encetar la seva participació a la Copa d’Europa de Nacions de Tercera Divisió que se celebra a Maribor, Eslovènia, amb una novena posició provisional després de la primera jornada de competició. Les victòries de Nahuel Carabaña als 1.500 metres i de Duna Viñals als 400 metres tanques, el segon lloc d’Eloi Vilella a la mateixa prova, i el bronze de Jeanne Cros als 3.000 metres obstacles van ser els resultats més destacats de l’expedició tricolor a l’obertura de la competició.
Nahuel Carabaña va imposar-se als 1.500 metres per la porta gran rebaixant en més de tres segons la seva millor marca personal, ja que ahir va fer 3’45”31, quan la seva anterior plusmarca era de 3’48”74. L’atleta, que havia estat dubte després de la cursa anterior a Finlàndia on no va poder acabar, va disputar aquesta prova que no es la seva especialitat per la lesió de Pol Moya, i es va acabar imposant a l’armeni Yervand Mkrtchyan i al luxemburguès Gaspar Klückers. Carabaña tornarà a competir avui en els 3.000 metres obstacles.
La Copa d’Europa de Nacions es tanca avui amb la segona jornada
L’altre triomf de la jornada va ser el de Duna Viñals, que va ser la més ràpida als 400 metres tanques. L’atleta va disputar la segona de les sèries, i va vèncer amb un temps de 59”75, assolint així el millor registre de les 14 participants, i sumant 15 punts per a la delegació tricolor. L’últim podi de la jornada per a Andorra va ser també als 400 metres tanques, però en homes, en què Eloi Vilella va acabar en segona posició. L’atleta venia de proclamar-se campió de Catalunya sub-23, i ahir va ser segon a la segona de les sèries i també a la general amb un registre de 52”16, establint així una nova millor marca personal després de rebaixar els 52”32 que tenia fins al moment. L’últim podi va arribar amb Jeanne Cros, que va ser tercera als 3.000 metres obstacles amb un registre d’11’25”11, amb què assolia la seva millor marca personal.
Qui va fregar el podi va ser Carles Gómez, que va acabar en quarta posició a la prova dels 5.000 metres amb millor marca personal, mentre que Cristina Martins va ser cinquena als 800 metres. A més, Pau Blasi va ser sisè als 400 metres, mentre que Dylan Ben-Ahmed va acabar en setè lloc als 100 metres. A més, el relleu 4x100 masculí va establir un nou rècord d’Andorra amb una marca de 42”13.
La Copa d’Europa de Nacions de tercera divisió es tancarà avui amb la segona i última jornada de competició on tornarà a competir, per exemple, Carabaña.