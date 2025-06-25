Automobilisme

40 pilots inscrits a la Pujada a Arcalís

La prova se celebrarà el dissabte

Andorra la Vella

La Pujada a Arcalís, que es disputarà dissabte, ja compta amb més de 40 pilots confirmats i representació internacional. Entre aquests destaquen Jordi Enjuanes, Joan Vinyes, Gerard de la Casa o Edgar Montellà. El president d'ACA Club, Enric Tarrado, ha destacat "l'aposta decidida pel motorsport com a eix estratègic de país". La cursa tindrà tres quilòmetres de recorregut, amb pendents constants del 6%. La prova constarà de quatre pujades per a cada participant, tot i que només comptarà la millor. L'organització mobilitzarà més de 60 professionals per garantir una prova segura.

