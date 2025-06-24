GOLF
Triomf de Sánchez a la ‘qualy’ de l’Aravell Open
Albert Sánchez va imposar-se a la qualificatòria de l’Aravell Golf Andorra Open by Creand disputat ahir, i que posava en joc 16 places per al torneig que arrencarà dijous dintre de l’Alps Tour.
A més de Sánchez, que va acabar amb 65 cops, sis sota par del camp, Thomas Artigas va ser segon a dos cops de diferència. A més, el jugador tricolor Samuel Monzón també va aconseguir passar el tall i dijous disputarà el quadre principal del campionat.
El torneig comptarà amb 144 jugadors de més de 20 països, i no fallarà Andorra, amb la presència de sis jugadors i Monzón.