OLIMPISME
Kirsty Coventry agafa el relleu al capdavant del COI
Kirsty Coventry és des d’ahir la primera dona presidenta del COI (Comitè Olímpic Internacional) després de l’acte de testimoni de la presidència amb el seu antecessor Thomas Bach. La zimbabuesa havia estat nedadora (va penjar-se set medalles olímpiques) i serà la primera dona i persona africana a dirigir la institució olímpica fundada el 1894.
L’exnedadora havia estat escollida a les eleccions del passat març al davant de l’espanyol Joan Antoni Samaranch Jr., i durant el seu primer discurs va apel·lar que “l’olimpisme necessita canviar i adoptar noves formes” tot i expressar també la voluntat de mantenir el llegat del seu predecessor i donar veu a totes les veus olímpiques en aquesta nova etapa. El president sortit, que ara serà president vitalici de la institució, va assegurar que “el COI queda en les millors mans” perquè Coventry “és una persona profundament arrelada a l’esport i que sap liderar amb valentia”.