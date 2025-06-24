ATLETISME
Inici de la Copa d’Europa de Nacions amb Carabaña, però sense Alba Viñals
Andorra enceta avui la participació a la Copa d’Europa de Nacions en Tercera Divisió a Maribor, Eslovènia, a la primera de les dues jornades de competició. A la baixa ja coneguda de Pol Moya s’hi va afegir la d’Alba Viñals, i és que uns forts dolors abdominals van obligar-la a ingressar a l’hospital uns dies (l’atleta ja és a casa i haurà de fer repòs). La notícia positiva és que finalment Nahuel Carabaña sí que hi serà, tot i ser dubte després de no poder acabar l’última cursa disputada a Finlàndia la passada setmana.
El calendari de competició s’obrirà amb el llançament de martell masculí, i també hi haurà el salt de longitud, els 400 tanques, els 100 metres, el llançament de pes, o els 1.500 metres. En el cas de les dones, els 400 metres tanques serà la primera prova, i també hi haurà els 800, els 400, els 3.000 obstacles, el salt de longitud o la javelina.