CURSES DE MUNTANYA
La FAM selecciona quatre atletes per a l’Europeu d’Itàlia
Els membres de l’equip nacional Arnau Soldevila i Samu Ponce seran els líders
La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) tindrà quatre corredors al Campionat d’Europa d’SkyRunning que es farà entre el 3 i el 5 de juliol a Corteno Golgi i Aprica, a Itàlia, on es disputaran les curses vertical, sky i ultra. La convocatòria de la FAM per aquest Europeu estarà encapçalada per dos dels integrants de l’equip nacional, Arnau Soldevila i Samu Ponce. El primer disputarà les curses vertical i sky, mentre que l’exciclista correrà també la cursa vertical, a més de participar també en la cursa ultra.
Les novetats de cara a aquest Campionat d’Europa seran les inclusions a l’equip de Ricard Tenza i de Sabrina Solana. En el cas del primer, el jove corredor disputarà la cursa vertical i la sky en la que serà la seva estrena dintre d’una convocatòria de la FAM. En el cas de Solana, correrà la cursa Ultra, i tornarà a entrar en una llista de la Federació després d’algun temps d’absència. En canvi, les prinicpals absències de la federació per aquest campionat seran les d’Ari Fenés i de Marc Gasa per lesió.
El programa de competició arrencarà el dijous 3 de juliol amb la prova vertical, on els corredors hauran de completar un recorregut de 4,32 quilòmetres amb un desnivell positiu de 973 metres. L’endemà hi haurà jornada de descans, i l’Europeu es tancarà el dissabte 5 amb les altres dues curses. En el cas de la sky hi haurà un circuit de 23 quilòmetres amb 1.864 metres de desnivell positiu, mentre que la prova ultra tindrà 42 quilòmetres amb 2.700 metres de desnivell. A més de les curses individuals, també s’atorgaran medalles als millors atletes combinant les tres proves, així com als millors equips tant masculí com femení.
Bronze el 2023
Andorra va penjar-se una medalla a l’última edició de l’Europeu celebrada fa dos anys a Gusinje, Montenegro, després que Ari Fenés fos la tercera classificada a la combinada de totes les curses. A més, Andorra va finalitzar en en novè lloc final.