TENNIS
Brancaccio, primera rival de Vicky a Wimbledon
La italiana Nuria Brancaccio serà la primera rival de Vicky Jiménez Kasintseva a la fase prèvia de Wimbledon que arrenca avui a Londres. La transalpina arriba a aquest partit com a la 185a del rànquing Mundial, mentre que la tenista del Principat aterra en aquest tercer Grand Slam de la temporada la 136a de la WTA, i és també la 29a cap de sèrie del quadre de la prèvia.
El primer partit de Jiménez Kasintseva a The All England Lawn Tennis Club serà avui mateix, i el seu partit està programat en el quart torn de la jornada de la pista 14 (la previsió és que sigui al voltant de les 16.30 o 17.00 hores). La tenista del Principat haurà de guanyar tres partits per accedir per primera vegada al quadre principal d’un Grand Slam.