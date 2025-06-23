REPORTATGE
La ressaca més dolça
Després d'una merescuda celebració i una nit llarga a la Corunya, la cúpula de l’FC Andorra afronta ja el futur amb el desig de gestionar millor l’estància al futbol professional
La nit va ser llarga a la Corunya. Un ascens i un retorn al futbol professional ben mereixia que l’alegria de l’FC Andorra esclatés amb la mateixa força amb què havia estat continguda durant mesos de pressió, d’intranquil·litat i d’incerteses. El club tricolor ja torna a ser equip de Segona Divisió i després de cridar de felicitat a Ponferrada, ahir va ser dia de mirar endavant amb el cap fred i el cor satisfet.
Un ascens que és molt més que una victòria esportiva, és una reafirmació d’identitat i, tot i que l’Andorra ha tornat, la voluntat és quedar-se durant molts més anys que a l’etapa recent a LaLiga Hypermotion. “Cal aprendre del passat, perquè ara ja no es tracta només d’ascendir, sinó de construir”, xiuxiuejava el director esportiu i general, Jaume Nogués. L’anterior pas per la categoria de plata es va diluir entre dubtes esportius, decisions erràtiques i una desconexió entre allò que s’era i allò que es volia ser. Ara, la consigna és clara: no caure en el mateix parany. “És per quedar-s’hi, no podem cometre els errors que vam cometre, no tornarà a passar i no ens podem tornar a equivocar”, repetia Nogués com una mena de mantra regenerador.
“Ens ho mereixíem. No hem jugat al nivell que esperàvem durant tot l’any però ens ha arribat”
El futbol professional no perdona, la Segona Divisió encara menys, i el club ja comença a perfilar l’escenari del que ha de venir. Hi cal múscul, cap, estructura i, sobretot, fidelitat a una idea. El màxim accionista del club, Gerard Piqué, apunta que “crec que ens ho mereixem. No hem jugat un any, sencer, al nivell que esperàvem, però amb aquests cinc o sis mesos ens ha donat per poder pujar”. Finalment, el president de Kosmos es felicita pel pas endavant que ha fet el club també a nivell social durant aquest tram final, amb 300 aficionats ahir a Ponferrada, gairebé mig miler a Encamp seguint el partit per la pantalla gegant de la Plaça Sant Miquel i més de 4.000 al partit d’anada a l’Estadi de la FAF: “Anem creixent, a poc a poc. Vam arribar a Andorra, que el club tenia 10, 15, 20 persones a la graderia i ara ja tenim una base de gent que hi creu, que li importa l’FC Andorra, i això per a nosaltres és molt important”. El president del club, Ferran Vilaseca, recorda que “els últims 20 minuts han sigut els que més he patit mai en la meva vida, però estic molt content”. Finalment, el mandatari tricolor subratlla que “ara ve el rock and roll i amb moltes ganes de tornar-hi, de gaudir-ho, i esperem, ara, saber gestionar millor el futbol professional”.
“Ara ve el ‘rock and roll’ i en tenim moltes ganes. Esperem gestionar millor al futbol professional”
“No podem cometre les mateixes errades i no ens podem tornar a equivocar com l’any passat”