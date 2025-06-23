ATLETISME
Quatre medalles d’Andorra Atletisme al Vendrell
Andorra Atletisme va penjar-se quatre medalles al Campionat de Catalunya sub-23 celebrat al Vendrell, amb dos ors i dues plates. Els ors van ser per a Eloi Vilella als 400 metres tanques, a més del de Pol Leal (atleta lleidatà que competeix amb Andorra Atletisme) als 200 metres. A més, Dylan Ben-Ahmed va proclamar-se subcampió als 100 metres, mentre que Cristina Martins va penjar-se també la plata als 800 metres. A més, Pol Herreros va fregar el podi als 110 metres tanques amb una quarta posició.
En el cas dels 400 tanques, Vilella va ser el més ràpid de les dues finals amb un temps final de 52”33, superant per tot just una centèsima Mario Martín, mentre que Leal va imposar-se tant a la semifinal com a la final, on va fer un temps de 21”70. Als 100 metres, Ben-Ahmed va fer un temps de 10”65 a només 0”05 de l’or, mentre que Martins va completar els 800 metres en 2’16”86.
A la classificació global per equips, Andorra Atletisme va finalitzar en setena posició amb 44 punts, i també va pujar al podi com a tercer equip masculí, mentre que va acabar també com a 22a millor esquadra femenina.