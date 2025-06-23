CICLISME
Mattias Skjelmose guanya en “la primera pedra d’alguna cosa gran”
El resident s’imposa a l’esprint a Carlos Rodríguez i Enric Mas a l’arribada al Coll de la Botella
El resident Mattias Skjelmose va imposar-se a la primera edició de l’Andorra MoraBanc Clàssica, la cursa ciclista professional que va transcórrer íntegrament pel territori nacional, i que estava impulsada pel corredor Carlos Verona. De fet, el resident madrileny, que també va disputar-la ahir, va fer una valoració positiva d’aquesta primera edició, i va presagiar que “al final això ha estat la primera pedra d’alguna cosa gran”, i va agregar que “era un any per aprendre, per engranar-ho tot, i espero que l’any vinent la clàssica es consolidi com una cursa de referència prèvia al Tour de França”.
La meteorologia va obligar a modificar el recorregut, i és que l’avís de tempestes va fer retallar la distància i es va eliminar el pas pel camí de les Pardines, amb sterratto, així com la pujada a Beixalís, i Verona va afirmar que “amb una tempesta elèctrica no pot volar l’avió de la televisió, i la intenció de la cursa era mostrar al món el que tenim aquí, així que sense televisió es perdia tot el sentit”. Un altre dels organitzadors, Gerard Riart, va fer una “valoració molt positiva”, a més de destacar que “la primera edició sempre és la més complicada, tot és nou i t’has d’adaptar, però tenim dos anys més per treballar, i estic convençut que anirà bé, i podrem convertir-nos en una icona del calendari internacional del ciclisme professional”. La prova es va poder seguir en directe per televisió a Espanya i França, a més d’arreu d’Europa a través de la plataforma Eurosport, i per això el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va declarar que “tot i la meteorologia, ha estat una primera prova molt satisfactòria i estem molt contents també vista la participació que hi ha hagut de tots els equips”, a més de cloure que “tothom ha tingut una bona experiència, i tenim ganes de repetir l’any vinent”.
Skjelmose va superar a Carlos Rodríguez i Enric Mas.
