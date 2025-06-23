RUGBI DE SET
Els ‘cabrits’ freguen l’ascens però acaben quarts a l’Europeu
La selecció masculina de rugbi de set va finalitzar en quarta posició al Campionat d’Europa en categoria Conference que va celebrar-se durant el cap de setmana al Centre de Tecnificació, i no va poder assolir l’ascens a la categoria Trophy. Tot i la bona arrencada de dissabte amb tres victòries en tres partits, la derrota d’ahir a la semifinal contra Malta per un ajustat 10-7 va impedir que els cabrits pugessin de categoria. El duel va ser d’inici per als maltesos, que van avançar-se amb un assaig, tot i que l’equip nacional va poder capgirar el marcador a la represa amb una marca transformada (5-7), però al tram final, Malta va tornar a assajar, deixant així sense ascens als cabrits. Ja a la tarda, els tricolors van disputar el tercer i quart lloc davant d’Àustria, on tot i arrencar guanyant 0-12 després d’un bon inici, van perdre 19-12, finalitzant així en quarta posició i quedant-se sense podi.
La derrota contra Malta impedeix a la selecció pujar
El títol va acabar sent per a Mònaco, que després de derrotar Àustria per 7-22 a les semifinals, va imposar-se a Malta a la gran final per un contundent 24-5.