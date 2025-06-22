Ciclisme
Skjelmose guanya la Andorra MoraBanc Clàssica
S’ha imposat a l’esprint final a Cristian Rodríguez i Enric Mas
El danès Mattias Skjelmose ha guanyat la primera edició de l’Andorra MoraBanc Clàssica, primera cursa professional ciclista del país, imposant-se a l’esprint a Cristian Rodríguez i Enric Mas.
La cursa ha arrencat just al davant del Bici Lab d’Andorra la Vella, i durant els primers quilòmetres han estat els corredors dels equips més humils, fins que després del Coll d’Ordino el gran grup s’ha tornat a compactar. Ha estat llavors quan el Movistar i el Lidl-Trek han apujat el ritme, i l’italià de l’equip espanyol Davide Formolo ha començat a obrir forat just a l’inici de la Comella, agafant una diferència propera als deu segons. Per darrere, el resident Carlos Verona, promotor també de la cursa, s’ha anat quedant enrere, quedant-se així sense opcions, mentre que el seu equip (Lidl-Trek) agafava a Formolo just abans de coronar la Comella.
A la baixada han tornat a començar les hostilitats amb Diego Uriarte marxant sol durant un tram, i agafant deu segons de marge respecte al grup de favorits (amb només 15 unitats) quan s’encetava la pujada final al Coll de la Botella, tot i que ha estat neutralitzat a falta de deu quilòmetres. Ha estat llavors quan l’equip Lidl-Trek i el Movistar han tornat a augmentar el ritme pels seus líders, Skjelmose i Mas, mentre que Pidcock aguantava també a roda. I ha estat el danès, Skjelmose qui ha atacat a sis quilòmetres pel final, i s’ha endut amb ell al resident Enric Mas, i també a Cristian Rodríguez i Sebastian Berwick. La victòria era cosa de cinc a l’últim quilòmetre, però l’esprint final ha estat entre tres amb el triomf del corredor danès.
Canvis al recorregut
L’avís de tempestes previst per avui va obligar als organitzadors a canviar el recorregut a última hora d’ahir, descartant el tram d’sterratto d’Engolasters així com la pujada a Beixalís. Un cop coronada la Comella, els corredors han anat directament cap a la Massana pel túnel dels dos Valires, i posteriorment han arrencat la pujada final cap al Coll de la Botella.