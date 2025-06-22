CICLISME
Primera edició de l’Andorra MoraBanc Clàssica
El país acollirà avui la primera edició de l’Andorra MoraBanc Clàssica, cursa ciclista professional impulsada pel corredor resident Carlos Verona i que tindrà a Enric Mas com a principal favorit. A més del ciclista del Movistar, el jove danès Mattias Skjelmose i el també resident Tom Pidcock són altres dels favorits per aconseguir el triomf.
La cursa arrencarà a les 11.30 a Andorra la Vella, i després de passar per les set parròquies, pujar cinc ports de muntanya i passar per un tram de sterratto, finalitzarà al Coll de la Botella al voltant de les 16.20 hores.