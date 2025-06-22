RUGBI DE SET
Campiones a casa
La selecció femenina assoleix l’ascens de categoria i s’endú el títol continental després de derrotar Montenegro a la final
La selecció femenina de rugbi de set va proclamar-se campiona d’Europa en categoria Conference després d’imposar-se a Montenegro per 0-22 a la gran final celebrada al camp del Centre de Tecnificació d’Ordino. A més a més, amb el triomf aconseguit al migdia davant de Luxemburg, les grandalles havien assolit ja el primer objectiu d’aquest campionat, l’ascens a l’Europeu en categoria Trophy després d’haver perdut la categoria l’any passat.
La final va tenir ben poca història, i és que la selecció nacional va ser la clara dominadora del partit en tot moment, imposant el seu ritme i la seva qualitat davant de Montenegro. Dos assajos de Noa Sánchez a la primera meitat van encarrilar el triomf (0-10), mentre que les marques de Noe Pauls, transformada posteriorment, i d’Anna Fornsubirà a la represa, van acabar de sentenciar el títol a favor de les grandalles. Les tricolors van haver de patir més a les semifinals, i és que després d’encetar el torneig divendres amb tres victòries en tres duels, van imposar-se a Luxemburg per 17-15.
Els 'Isards', a semis
Si les grandalles van assolir ahir l’ascens a l’Europeu en categoria Trophy, avui buscaran fer-ho també els isards. I és que la selecció nacional va tancar una primera fase immaculada amb tres victòries en tres partits (igual que havia fet la selecció femenina divendres), classificant-se així per a les semifinals, i quedant a un triomf aquest migdia contra Malta de pujar de nivell.
Els de Thibault Renart van estrenar-se amb un triomf per 14-19 sobre Bulgària on, tot i que el marcador fos força ajustat, la realitat és que els cabrits van ser els clars dominadors en tot moment. Posteriorment Andorra es va prendre una certa revenja de la final dels Jocs dels Petits Estats contra Mònaco, i la selecció va imposar-se per 15-19 assegurant així el pas a semifinals, i per acabar la jornada, van superar Xipre per un contundent 36-12 per segellar la primera posició del grup. A l’altre grup, Àustria, Malta i Sèrbia van empatar amb set punts després de guanyar dos partits i perdre’n un, i van ser els serbis els que van quedar fora per diferència de punts.
La selecció nacional s’enfrontarà avui a Malta, que ja va derrotar a la lligueta dels Jocs dels Petits Estats, a partir de les 13.06 hores, i en cas de guanyar aconseguirà l’ascens a la categoria Trophy. L’altra semifinal la jugaran Àustria i Mònaco, mentre que la final serà a les 17.30 hores.