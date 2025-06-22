TENNIS
Andorra acaba en vuitena posició a la Billie Jean King Cup
Andorra va finalitzar en vuitena posició del grup 3 europeu a la seva primera participació en la Billie Jean King Cup després de caure per 2-1 davant de Montenegro a l’última jornada de la segona fase de competició que s’està disputant a la localitat moldava de Chisinau.
Andorra comença guanyant, però acaba caient 2-1
L’enfrontament contra les montenegrines era un duel directe i és que les guanyadores de l’eliminatòria acabarien en setena posició, i la veritat és que l’arrencada va ser favorable per a l’equip d’Andorra, ja que Judit Cartañà va donar el primer punt a les tricolors després d’imposar-se a Petra Mirkovic per 2-6, 0-1 i retirada. Després, però, Tea Nikcevic no va donar cap opció a Laura Pichel al segon duel individual, i va vèncer per 6-1 i 6-0. Cartañà i Pichel havíen d’imposar-se al duel de dobles contra Nikcevic i Iva Lakic, però finalment la moneda va caure en favor de les montenegrines, que van imposar-se per 6-0 a 6-4, assegurant així la setena posició, i deixant a Andorra en vuitè lloc en aquesta primera participació al grup 3 europeu de la Billie Jean King Cup.