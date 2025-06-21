FUTBOL
La UEFA no accepta la reclamació d’Andorra
La UEFA va rebutjar la reclamació de la Federació Andorrana de Futbol per l’Andorra-Geòrgia de la Lliga de les Nacions femenina de fa gairebé un mes, i va confirmar el resultat d’1 a 2 favorable a les georgianes tot i admetre la irregularitat comesa. En aquell duel, Geòrgia va utilitzar quatre finestres per realitzar canvis quan només està permès utilitzar-ne tres, fet que va dur la FAF a reclamar. I tot i que habitualment els casos similars o que tenen a veure amb una alineació indeguda o canvis irregulars s’acaben sancionant donant el partit en qüestió per perdut a l’infractor, en aquest cas el màxim organisme del futbol europeu va deixar-ho amb una sanció econòmica a Geòrgia, sense canviar així el resultat del partit.
La selecció tornarà a tenir partits oficials el 2026 amb el premundial
Amb la Nations League ja finalitzada, els pròxims compromisos oficials de la selecció femenina seran a principi del 2026 amb l’estrena del Premundial. Al novembre es farà el sorteig, i els partits es disputaran el febrer i el març, l’abril i el juny de l’any vinent.