FUTBOL
A un triomf de la glòria
L’FC Andorra visita la Ponferradina a la recerca de tornar a Segona Divisió
El 10 de juliol l’FC Andorra encetava la pretemporada. Era a l’Estadi Comunal, encara amb Ferran Costa a la banqueta, i amb una mescla encara de decepció per haver baixat unes setmanes abans, però també d’il·lusió i ambició per fer tornar el club al futbol professional. Ara, 346 dies després, arriba el moment de la veritat, en 90 minuts, o com a molt 120, per complir aquest objectiu i fer que el conjunt tricolor recuperi la categoria de plata perduda la temporada passada. Fer-ho, però, no serà fàcil, ja que l’equip haurà de guanyar aquesta nit a El Toralín davant de la Ponferradina després de l’1 a 1 del partit d’anada, ja que l’empat després de la pròrroga beneficiaria el conjunt lleonès per haver acabat millor classificat a la lliga.
“Si ens dediquem a especular amb mesures defensives estem absolutament morts”
Però, tot i això, l’equip està convençut de poder-ho fer, tal com va verbalitzar el tècnic tricolor, Beto Company, que va manifestar que “només ens val la victòria i la situació avantatjosa que veiem és que nosaltres no sabem sortir a fer res més que no sigui guanyar, així que la nostra intenció és aquesta i el plantejament és fer-ho”, a més d’agregar que “no hi haurà un pla de partit, alineació ni plantejament amb més precaucions defensives, sinó que si podem seran encara més ofensives”. Un gol de la Ponferradina obligaria els tricolors a fer-ne dos, complicant així l’eliminatòria, però l’entrenador de l’FC Andorra va afirmar que “amb un gol en contra se’ns posaria la situació encara més difícil, però al final hem d’empatar als 90 minuts per forçar la pròrroga, que no se’ns oblidi que és un partit en què si empatem tenim 30 minuts extra”, i va cloure que “si ens dediquem a especular a prendre mesures defensives o protegir-nos una mica estem absolutament morts, perquè només l’empenta del rival faria que encaixéssim segur”.
“Crec que l’equip arriba en un gran moment, és un grup tranquil i penso que tot anirà bé”
Sobre la setmana de l’FC Andorra, Company va afirmar que “veig l’equip molt tranquil, molt serè i molt conscient del que es juga i amb molta il·lusió”, a més d’afegir que “l’equip té una estabilitat molt gran, no és una setmana diferent de sobreexcitació, de nervis, és normal i la gent està tranquil·la”. Per últim, sobre la pressió per a l’FC Andorra i l’ambient que hi haurà a Ponferrada, el tècnic tricolor va cloure que “no ens preocupa perquè bàsicament no ho podem controlar, aquests elements d’entorn, de pressió, de nervis, nosaltres els portem molt bé pel terreny del grup i amb això anirem”.
També va referir-se al partit el director general i esportiu del club, Jaume Nogués, que va manifestar que “és un grup molt estable, durant tot l’any ho ha demostrat”, i va afegir que “hem passat moments difícils, moments molt millors, però crec que ara l’equip arriba en un gran moment, el definiria com un grup tranquil, i la veritat és que penso que tot anirà bé”.
L’equip va entrenar ahir per segon dia a Lleó a les instal·lacions de la Cultural i va traslladar-se cap a Ponferrada en espera del partit d’avui.