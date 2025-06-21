RUGBI DE SET
Les ‘grandalles’ s’estrenen amb triple victòria i lluitaran per pujar
La selecció acaba primera de grup al Campionat d’Europa, que se celebra a Ordino en vèncer Montenegro, Malta i Bulgària
La selecció femenina de rugbi de set va aconseguir la classificació per a les semifinals del Campionat d’Europa en categoria Conference, que s’està celebrant al Centre de Tecnificació d’Ordino, i lluitarà avui per l’ascens a la categoria Trophy. Les grandalles van assolir el pas de ronda per la porta gran, i és que van sumar tres victòries en els tres duels disputats, acabant així en primera posició del grup A, en què també hi havia Montenegro, Malta i Bulgària.
Montenegro i Croàcia jugaran l'altra 'semi' i la final sera a les 18.30 hores
Les tricolors van començar per la porta gran i van derrotar al primer partit de la jornada Montenegro per un contundent 41 a 5 en un duel que ja estava decidit al descans després del 22 a 0 inicial i en què hi va haver set assajos. Ja a la tarda, les grandalles també van mostrar-se intractables davant de Bulgària, a qui van acabar derrotant per 34 a 0. La selecció va fer sis assajos, dos dels quals transformats, i van assegurar la classificació a les semifinals. Ja a l’últim partit de la lligueta de la primera fase, Andorra va derrotar de manera contundent Malta per 38 a 0. Els sis assajos de les tricolors, quatre dels quals transformats, van acabar donant la primera plaça a les jugadores de l’equip nacional.
L’escull de les grandalles a la recerca de l’ascens serà Luxemburg, segon classificat de l’altre grup, en una semifinal que es jugarà a les 15.22 hores, en què el vencedor s’assegurarà pujar de categoria. L’altra semifinal la disputaran Croàcia i Montenegro a les 15.00 hores, mentre que el partit pel bronze està previst a les 18.00 hores i la gran final serà a les 18.30 hores.
ESTRENA DELS 'CABRITS' CONTRA BULGÀRIA
Els cabrits obriran la participació en aquest Europeu en categoria Conference a les 11.06 hores davant de Bulgària, mentre que el segon duel, contra Mònaco (els monegascos ja van derrotar els tricolors a la final dels Jocs dels Petits Estats fa menys d’un mes), serà a les 13.50 hores. L’últim duel de la jornada per a Andorra serà a les 17.18 davant de Xipre. Per a demà quedaran les semifinals i la final.