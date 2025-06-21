RUGBI DE SET
Les 'grandalles' guanyen l'Europeu
Han derrotat a la final a Montenegro per 0-22
La selecció femenina de rugbi de set s'ha proclamat campiona d'Europa en categoria Conference després de derrotar a la final a Montenegro per x-x. Les grandalles han dominat el partit en tot moment i ja manaven per 0-10 al descans gràcies a dos assajos de Noa Sánchez. A la represa, una marca de Noe Pauls transformada posteriorment, i una altra d'Anna Fornsubirà han acabat sentenciant el triomf al Centre de Tecnificació d'Ordino. A les semifinals, les tricolors havien guanyat a Luxemburg per un ajustat 17-15, amb un triomf que els garantia ja el primer objectiu d'aquest torneig, l'ascens a la categoria Trophy per la propera temporada.
Els 'isards' lluitaran per l'ascens
Pel que fa al torneig masculí, que arrencava avui, la selecció masculina ha tancat la primera fase amb tres victòries en els tres duels disputats. Els isards s'han imposat a Bulgària (14-19), Mònaco (15-19) i Xipre (36-12), i demà s'enfrontaran a Malta a les semifinals en busca d'un triomf que garanteixi l'ascens i el passi a la gran final.