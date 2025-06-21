FUTBOL
L'FC Andorra torna a Segona Divisió
Els tricolors han guanyat 0-1 a Ponferrada
L'FC Andorra jugarà la propera temporada a Segona Divisió. Només un any després d'haver baixat a Oviedo, els tricolors han guanyat 0-1 a Ponferrada gràcies a un gol de Lautaro després d'un penal que ell mateix ha fallat, i tornen a pujar a l'elit del futbol espanyol.
La Ponferradina ha avisat primer amb un tir de Yeray que ha sortit fora, i és que tot i que la possessió era tricolor, el perill arribava amb les sortides ràpides locals. Molina ha buscat el gol amb una falta directa que ha sortit fora, però l’ocasió més clara ha estat de la Ponfe amb una gran mà de Ratti per evitar el gol. Poc a poc, l’FC Andorra s’ha asserenat i ha tingut la primera gran arribada amb un tir de Nieto que ha sortit fregant el pal. Els tricolors han acabat la primera meitat collant, però tot i una ocasió d’Albanis el marcador no s’ha mogut.
A la represa ha semblat sortir millor la Ponfe, però Álvaro Martín ha tingut el gol amb un tir llunyà que s’ha estavellat al travesser. Però la jugada clau ha arribat després, amb un penal clar dels locals que Lautaro ha fallat en primera instància, però que ell mateix ha arreplegat el refús per posar als tricolors per davant amb un peu i mig a Segona. L’alegria ha pogut durar poc amb l’empat dels lleonesos després d’una falta lateral, però l’àrbitre l’ha anul·lat per un clar fora de joc. Amb el triomf parcial, els tricolors han optat per baixar revolucions, però la realitat és que els locals tampoc han incordiat especialment tot i necessitar sí o sí el gol per forçar la pròrroga.
Fins als deu últims minuts, perquè llavors ja si que els lleonesos han cremat totes les naus en busca de l'empat que els beneficiava després del temps extra. Però l'FC Andorra ha sabut resistir, i la temporada vinent jugarà a la Segona Divisió del futbol espanyol.