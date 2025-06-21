GIMNÀSTICA RÍTMICA
Bona actuació de les gimnastes de la federació
Les gimnastes de la Federació Andorrana de Gimnàstica van quallar una bona actuació a la tercera edició del Mundial júnior de gimnàstica rítmica, celebrat a la ciutat búlgara de Sofia. La més destacada va ser Aina Díaz, que va competir únicament en l’aparell de maces, on va fer 21,350 punts i va finalitzar en 39a posició de 68 participants. També van ser a Sofia dues competidores més, Lia Puigdemassa, que va ser 47a en cèrcol (19,450 punts) i 54a en pilota, on va aconseguir una nota de 19,050 punts. Per la seva banda, Noa Lepoix va disputar també la modalitat de cèrcol, on va igualar a punts amb la seva companya amb 19,450 per acabar també 47a.
La federació va valorar positivament els resultats destacant “l’eforç, evolució i compromís de les gimnastes”.