TENNIS
Victòria davant de l’Azerbaidjan a la Billie Jean
Andorra va aconseguir la primera victòria a la segona fase de la Billie Jean King Cup (l’equivalent femení a la Copa Davis) després de superar l’Azerbaidjan per 2 a 1. Després d’acabar la primera lligueta amb un triomf (l’equip va imposar-se a San Marino per 2 a 1), les tricolors van imposar-se ahir en la segona lligueta per establir les posicions finals de la setena a la novena.
Ja sense Vicky Jiménez, Judit Cartañà va sumar el primer punt de l’eliminatòria després de superar Lala Evyazova per 6 a 1 i 6 a 3. L’altre duel individual va caure en favor de les àzeris, ja que Michelle Dzjachangirova va desfer-se de Laura Pichel en dos sets, per 6 a 2 i 6 a 0. Al partit de doble, ja amb el triomf final en joc, Cartañà i Pichel van derrotar Dzjachangirova i Lamiya Huseyn també en dues mànegues, per 6 a 2 i 6 a 3.
Les tricolors descansaran avui (jugaran Montenegro contra l’Azerbaidjan) i demà tancaran aquesta primera participació en la Billie Jean King Cup davant de Montenegro, a la recerca d’un triomf que permeti a l’equip finalitzar en setè lloc del grup 3 europeu.