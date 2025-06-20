RUGBI DE SET
El torneig femení enceta l’activitat a l’Europeu
El camp del CTO d’Ordino viurà avui la primera jornada del Campionat d’Europa de rugbi de set en categoria Conference amb protagonisme per al torneig femení, que comptarà amb vuit seleccions, entre les quals les grandalles. L’equip nacional va quedar enquadrat al grup A juntament amb Malta, Bulgària i Montenegro, i debutarà a les 13.06 hores, precisament contra aquestes últimes. A més, jugarà a les 15.50 hores contra Bulgària, i tancarà la jornada a les 18.34 hores davant de Malta. En cas de classificar-se en les dues primeres posicions disputaria demà les semifinals (a partir de les 15.00 hores) i la possible final (a les 18.30 hores).
Els isards entraran demà en acció amb els partits de la lligueta, mentre que diumenge seran les eliminatòries en el cas del torneig masculí. Tant en homes com en dones, els dos primers aconseguiran l’ascens a la categoria Trophy.