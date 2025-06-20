FUTBOL
Pantalla gegant a Encamp per seguir el play-off de l’FC Andorra
Coincidint amb la Festa del Poble, el partit es podrà veure en directe a la plaça de Sant Miquel encampadana
Els aficionats de l’FC Andorra que no puguin desplaçar-se a El Toralín per presenciar en directe la tornada de la final del play-off d’ascens a Segona Divisió podran veure’l en comunitat al país, i és que l’entitat tricolor va confirmar ahir que instal·larà una pantalla gegant a la plaça de Sant Miquel d’Encamp gràcies a la col·laboració del comú encampadà. El partit, que arrencarà demà a les 20.30 hores, coincidirà amb una de les jornades de la Festa del Poble d’Encamp, així que es preveu un gran ambient durant el vespre i la nit. A més de la pantalla gegant, els aficionats que es desplacin a veure el partit també tindran diverses food trucks per menjar, hi haurà l’animació de la mascota del club, el Tamarro, i algunes activitats com, per exemple, pintacares per donar suport a l’equip.
L'equip va arribar ahir a Lleó, on va exercitar-se, i ho tornarà a fer avui
Finalment, la plantilla estarà acompanyada a Ponferrada per gairebé 300 persones. L’afició tricolor va esgotar les 200 entrades disponibles per a la zona visitant, mentre que la resta, una vuitantena, són les entrades de compromís o de cortesia que té el club per repartir pels familiars o amics dels jugadors. El tuit de Piqué de dimarts a la matinada va fer que el club rebés més d’un miler de sol·licituds d’arreu del planeta per acompanyar l’equip i l’entitat va haver de fer un filtratge per donar prioritat als abonats del club.
D’altra banda, l’equip va arribar ahir mateix a Lleó, on va entrenar a la ciutat esportiva de la Cultural Lleonesa. Els jugadors tricolors tornaran a fer-ho avui i posteriorment es desplaçaran a Ponferrada per al duel de demà.
EL BASC GORKA ETAYO, L'ÀRBITRE DEL PARTIT A EL TORALÍN
Etayo Herrera ha xiulat 13 partits aquesta temporada a Primera RFEF (set al grup 1 i sis al grup 2), però cap d’aquests ha estat ni a la Ponferradina ni a l’FC Andorra.