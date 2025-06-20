ESQUÍ DE FONS
Irineu Esteve evoluciona bé i enceta els entrenaments
Els integrants de l’equip nacional d’esquí de fons, Irineu Esteve i Gina del Rio, van encetar els entrenaments per posar-se a punt per a la temporada vinent. En el cas d’Esteve, va arrencar de manera progressiva en roller-ski, primer en estil clàssic i després en patinador, un cop recuperat de l’operació de maluc. Del Rio, per la seva banda, va fer tres dies de tests físics a Oslo i actualment està realitzant una estada a Tignes.