VÒLEI PLATJA
La federació impulsa un programa de tecnificació
La FAVB (Federació Andorrana de Voleibol) impulsarà un programa de tecnificació per tal de potenciar el vòlei platja al país amb l’objectiu de formar equips competitius que puguin representar el país al Campionat d’Europa, especialment en les categories sub 17, sub 19 i sub 20. El projecte es va encetar amb un grup de 16 esportistes (vuit nois i vuit noies) que entrenen diàriament físicament i a la pista sota les ordres de Geni da Silva i Abel Bernal.