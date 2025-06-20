REPORTATGE
Estrena per la porta gran
El resident Enric Mas serà el cap de cartell de la primera edició de l’Andorra MoraBanc clàssica, que es farà diumenge al país. També hi seran Pidcock, Skjelmose o Verona.
La primera edició de l’Andorra MoraBanc clàssica, cursa ciclista d’un dia que es farà diumenge, comptarà amb Enric Mas com a cap de cartell. Tot i que en un primer moment el corredor resident del Movistar apareixia com a reserva a l’equip espanyol, serà un dels ciclistes que hi haurà a la línia de sortida del Bici Lab de la capital, acompanyat a l’equip espanyol per Jefferson Cepeda, Davide Formolo, Rubén Guerreiro i Antonio Pedrero. Així doncs, Mas, 11è al rànquing UCI i un dels favorits a lluitar pel podi al Tour de França, serà la principal atracció de la cursa, en què també participarà el principal favorit per guanyar. De fet, el corredor ja sap què és guanyar a casa, tal com va fer el 2019 a la penúltima etapa de la Vuelta a Espanya, que va finalitzar al coll de la Gallina, al santuari de Canòlich.
La cursa arrencarà a les 11.30 hores al bici lab
A més del balear, la llista de participants també té noms destacats, com ara el resident Tom Pidcock (Q36.5), medallista olímpic en BTT i vencedor d’una etapa al Tour de França, els joves Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) i Cristian Rodríguez (Arkéa-B&B Hotels), o el també resident Esteban Chaves (EF Education-EasyPost). En aquesta primera edició no faltarà tampoc Carlos Verona, corredor establert des de fa anys al país, i que és un dels impulsors d’aquesta primera cursa professional d’un dia que es durà a terme al Principat. Qui no hi participarà finalment, tot i que en un primer moment estava previst que sí que hi fos, és el corredor del Movistar Nairo Quintana.
Aquesta nova cursa arribarà tot just 13 dies abans de l’inici del Tour de França, que enguany serà a Lilla, on es faran les tres primeres jornades de competició. El fet de tenir la ronda gal·la tan a prop va impedir que més primeres espases poguessin participar en aquesta primera edició, però finalment l’organització va poder tancar un cartell amb noms importants. A més dels quatre equips World Tour (Arkéa B&B Hotels, EF Education-Easy Post, Lidl-Trek i Movistar), hi haurà deu equips de la categoria Pro Team (la segona), amb el Q36.5, el Burgos Bh, el Caja Rural, el Kern Pharma, l’Euskaltel Euskadi, el Total Energies o el Team Polti VisitMalta com a destacats, a més de cinc conjunts més de categoria Continental i la participació també de la selecció nacional.
La cursa arrencarà a les 11.30 hores des del Bici Lab i l’arribada al coll de la Botella està prevista a les 16.20 hores.
TALLS DE CIRCULACIÓ D'11 A 16 HORES
Des de Mobilitat van recomanar evitar desplaçaments en vehicle privat durant tot el dia, així com planificar els trajectes amb antelació. A més de demanar l’ús del transport públic sempre que sigui possible i consultar l’estat del trànsit a través de l’aplicació o del lloc web de Mobilitat.