Sis andorrans competiran a l’Aravell Golf Andorra Open by Creand
L’Aravell Golf Andorra Country Club es prepara per acollir, del 23 al 28 de juny, la quarta edició de l’Aravell Golf Andorra Open by Creand, una cita ja consolidada dins el calendari del circuit Alps Tour, que enguany presenta una novetat destacada: la Nations Cup, amb països europeus emergents. Un dels punts més rellevants d’aquesta edició és la participació de sis jugadors andorrans, tres dels quals en qualitat de professionals i tres com a amateurs. Els professionals que representaran el país seran Kevin Esteve, Ricard Morat i Eudal Teulet, mentre que en la categoria amateur hi competiran Eric Galimany, Ramon Armengol i Eduard Tor, tots tres integrants de l’equip nacional que viatjarà a Bulgària a final de juliol per disputar un torneig internacional.
“A la prèvia es posaran en joc 15 places per competir al torneig”
El torneig manté el seu format de 144 jugadors de més de 20 nacionalitats i el seu promotor, José Manuel Lara, va explicar que a la prèvia, que se celebrarà dilluns, “hi haurà en joc 15 places per al torneig però poden ser 17, depenent de les darreres wild-card”.