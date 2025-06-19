FUTBOL
Pantalla gegant a Encamp per seguir el play-off de l'FC Andorra
Estarà situada a la plaça de Sant Miquel
El comú d'Encamp i l'FC Andorra instal·laran una pantalla gegant a la plaça de Sant Miquel per poder seguir la final del play-off que els tricolors disputaran dissabte a Ponferrada. Així doncs, tots els aficionats que no es desplacin a terres lleoneses (en seran gairebé 300), podran gaudir del partit a la vila encampadana, on es preveu un gran ambient tenint en compte que la data del partit coincideix també amb la festa del poble.