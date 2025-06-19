TENNIS
L’equip andorrà suma la primera victòria al torneig
L’equip andorrà de la Billie Jean King Cup va aconseguir la primera victòria de la competició després de superar San Marino per 1 a 2, un resultat que permet a les noies capitanejades per Joan Jiménez lluitar ara pel setè lloc. Les tricolors no van començar bé la jornada i la derrota de Laura Pichel contra Talita Giardi per 7 a 5 i 6 a 0 va atorgar el primer punt a San Marino. Vicky Jiménez va restablir les taules en l’enfrontament en guanyar el seu partit contra Silvia Alletti per 1 a 6 i 2 a 6, i la modalitat de dobles va acabar definint per a Andorra. La parella formada per Vicky Jiménez i Judit Cartañà es va desfer de Giardi i Alletti en dos sets (3-6 i 6-7) i va permetre sumar la primera victòria. Ara, un cop fora de la lluita per l’ascens, Montenegro serà avui el rival per aconseguir la setena plaça de la competició.