NATACIÓ
L’equip andorrà debutarà al Campionat d’Europa júnior
L’equip de la Federació Andorrana de Natació (FAN) debutarà al Campionat d’Europa júnior de natació i artística, que se celebrarà de l’1 al 6 de juliol a Samorin (Eslovàquia). Ho farà amb tres representants i el repte de créixer entre l’elit continental: Biel Cuen, que competirà en cinc proves individuals, els 100, 200 i 400 metres lliures, així com els 200 i 400 estils, i Zoe Palau i Jasmine Serrano, que debutaran en natació artística, en les modalitats de solo i duet, tant lliure com tècnica.
Estel Ferreras, responsable tècnica de l’equip d’artística, va explicar que “portem dues esportistes nascudes el 2008 i serà un orgull veure la bandera andorrana en una cita d’aquest nivell”. A més, va afegir que “ens trobarem països molt forts com França o Espanya, però no tenim por i anem a demostrar el que sabem fer”. Per part seva, el director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, va destacar de Biel Cuen que “és una competició amb els millors nedadors de la seva edat d’Europa, i ell n’és un. L’objectiu és aconseguir les millors marques personals i ell sempre competeix molt bé”.