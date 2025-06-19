FUTBOL
Iker Alvarez de Eulate signa pel Còrdova
L'internacional deixa el Vila-real després de vuit anys
Iker Alvarez de Eulate jugarà les dues properes temporades al Còrdova de la Segona Divisió Espanyola. Després de vuit anys al Vila-real, on va arribar al futbol base i va anar progressant fins a jugar al segon equip i ser convocat en diverses ocasions amb el conjunt de Primera Divisió, el porter internacional abandona la disciplina del conjunt castellonenc per encetar una nova etapa. "Em sento afortunat d'haver defensat l'escut d'aquest club i d'aquest poble", a més de destacar que "només tinc paraules d'agraïment per totes les persones que m'han fet passar tot aquest temps sentint-me com a casa".