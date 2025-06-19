FUTBOL
Confiança cega en l'ascens
L’FC Andorra es desplaça a Lleó i avui començarà a preparar la final de Ponferrada a les instal·lacions de la Cultural
L’FC Andorra ha engegat aquest matí el compte enrere del partit més important de la temporada, el de dissabte a El Toralín davant la Ponferradina, que, en cas de victòria, ha de retornar l’equip tricolor a la Segona Divisió. L’equip ha viatjat via Barcelona, des d’on ha agafat un vol fins a la capital lleonesa, on ja s’instal·larà per preparar el compromís clau de tot el curs. Després d’haver treballat ahir a Andorra per darrer cop, a l’Estadi de la FAF a Encamp, la plantilla durà a terme a les instal·lacions de la Cultural Lleonesa les darreres sessions d’entrenament abans d’afrontar la gran final del play-off d’ascens i, un cop finalitzada la sessió de demà, l’expedició es desplaçarà per carretera fins a Ponferrada per acabar d’ultimar els detalls del partit decisiu.
El partit de dissabte buscarà culminar l’exigent camí, el més llarg, cap a l’ascens per a l’Andorra i després de l’empat de l’anada a Encamp contra el conjunt d’El Bierzo, el duel es presenta com una final en majúscules. La plantilla es mostra confiada i decidida, i així ho ha expressat aquests dies a través de les xarxes socials. El màxim golejador –ex aequo amb Nieto–, Lautaro de León, ha afirmat que “ens queda l’última empenta”, mentre que Dani Villahermosa, un dels homes més destacats en l’anada, ha deixat clar que té “zero dubtes en aquest equip. Ho farem! Última final!”. També s’hi han sumat altres veus del vestidor, com César Morgado, que ha publicat que “són dies per il·lusionar-nos”, i Alberto Solís, que ja entrena amb el grup després de superar la llarga lesió, i que ha assegurat tenir “confiança plena en aquest equip”.
L'afició, a Ponferrada
L’Andorra no estarà sol en el partit clau per a l’ascens i l’afició ha respost notablement a la crida del màxim accionista del club, Gerard Piqué. D’aquesta manera, es cobriran amb escreix les 200 entrades que la Ponferradina ha disposat per a l’entitat tricolor i, juntament, amb les de cortesia, facilitarà que més de 280 seguidors estiguin donant suport a l’FC Andorra a les graderies d’El Toralín el dia de caixa o faixa.
Dani Villahermosa
Migcampista de l’FC Andorra
“Zero dubtes. Ho farem! Última final”
Laurato de León
Davanter de l’FC Andorra
“Ens queda l’última empenta”
César Morgado
Central de l’FC Andorra
“Ara ens toquen dies per il·lusionar-nos”
Alberto Solís
Migcampista de l’FC Andorra
“Confiança plena en aquest equip”