RUGBI
Andorra afronta amb ambició l’Europeu a casa
Les seleccions masculina i femenina volen assolir l’ascens a Trophyr
Les seleccions masculina i femenina ja escalfen motors de cara al Campionat d’Europa de set que acollirà Ordino i per complir amb el gran objectiu d’assolir l’ascens a la categoria Trophy.
Les grandalles encetaran demà la competició enfrontant-se a Montenegro per, posterioment, veure’s les cares amb Bulgària i Malta, enquadrades al mateix grup que les andorranes. Daniela Ferreira, per un trencament al peroné, i Miren Barciela, amb una lesió a l’espatlla, són les baixes per lesió del combinat tricolor. Pel que fa als cabrits, la primera fase de la competició l’afrontaran dissabte amb Bulgària, en primer lloc, Mònaco i Xipre com a rivals i arriben amb pràcticament el mateix bloc que va competir als Jocs dels Petits Estats, amb dos canvis tècnics puntuals. Així, tornaran a trobar-se amb Malta i Mònaco, el rival que va superar els tricolors a la final. Com va afirmar Manel Gorget, vocal de la Federació Andorrana de Rugbi (FAR), “és una gran oportunitat per reviure aquell últim partit contra Mònaco i el rugbi sempre dona una nova ocasió per demostrar tot el treball fet. Esperem que aquest cop sigui amb victòria”. Malgrat la complexitat i la naturalesa canviant del rugbi-7, on qualsevol partit es pot decidir en segons, la il·lusió és màxima. “En aquest tipus de torneig res és fàcil. Però tot és possible i el que sembla més difícil de vegades s’aconsegueix”, va apuntar Gorget. Les dues seleccions andorranes seran dirigides per Patrick Titi Bosque i per Thibault Renard per a un Europeu en què, finalment, no participarà Israel, ja que ha renunciat a ser-hi degut al greu conflicte existent.
Els ‘Cabrits’ s’inicien amb Bulgària i les ‘Grandalles’, davant Montenegro