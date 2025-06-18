REPORTATGE
Uns Jocs per celebrar la vida
Els jocs mundials de trasplantats tindran per primera vegada tres representants andorrans. Una cita que va molt més enllà de l’esport.
La setmana del 17 al 24 d’agost, Dresden (Alemanya) acollirà una nova edició dels Jocs Mundials de Trasplantats, una competició multiesportiva que reunirà més de 2.000 atletes de més de 50 països, tots ells trasplantats, i que tindrà la presència de tres representants d’Atida, l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra: Mari Martínez i Kiko Castillo, en ciclisme, i Toni Gamero, que hi participarà en dards. Més enllà de les medalles, aquest esdeveniment internacional és un homenatge a la vida, un agraïment als donants i un crit d’esperança per a milers de persones en llista d’espera.
No és la primera vegada que Andorra competeix –ja va ser-hi a Newcastle el 2019 i en edicions europees–, però sí que és una ocasió especial per l’augment de representants i el simbolisme de l’acte. Per a Mari Martínez, la vivència transcendeix la competició: “És una experiència molt enriquidora. No és el mateix parlar-ho amb qualsevol que fer-ho amb altres trasplantats. Et connectes d’una manera molt emocionant, comparteixes històries de vida i aprens dels altres.” Tots tres esportistes han viscut el trasplantament des de perspectives diferents, però comparteixen un esperit comú: superació, agraïment i esperança. Com el cas de Toni Gamero, president d’Atida i trasplantat de medul·la fa cinc anys, i que competirà en la disciplina de dards: aquests seran els seus primers Jocs i tenen una càrrega emocional especial: “El meu donant és alemany. Participar en uns Jocs a Alemanya és com fer-li un homenatge al seu país. M’ho prenc com una festa, per gaudir, conèixer gent i compartir experiències.” Per a Kiko Castillo, trasplantat de ronyó fa dos anys i amb una àmplia trajectòria ciclista, serà una tornada als orígens. Competeix en contrarellotge i ruta i explica que “després de la malaltia et quedes tocat. Però estic entrenant fort des del novembre i el meu objectiu és lluitar per una medalla. La cursa de ruta és on més confio”.
Martínez i Castillo comparteixen passat competitiu, ja que tots dos van representar Andorra als Jocs dels Petits Estats del 2005. Ara, en un altre context, mantenen l’esperit: “Hi ha molt nivell, tot i ser trasplantats. Però tenim aquella competitivitat de sempre i ho donarem tot”, assegura Mari Martínez, que s’ha penjat tres medalles. Per a Kiko Castillo, “tornar a competir després d’un trasplantament és, sobretot, un homenatge a la vida”.
