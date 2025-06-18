FUTBOL
L’FCSB, campió de Romania, rival de l’Inter a la Champions
El campió de la lliga romanesa, l’FCSB, abans conegut com a Steaua de Bucarest, serà el rival de l’Inter Escaldes a la primera eliminatòria prèvia de la Champions League. L’anada es disputarà a Bucarest el 8 o 9 de juliol, mentre que la tornada tindrà lloc a Andorra el 15 o 16 de juliol, en funció de la programació final de la UEFA. El tècnic escaldenc, Felip Ortiz, reconeix que “sabíem que el rival més fort que ens podia tocar era l’Steaua. És un equip amb molt de nom, molta història, gran pressupost, una afició massiva i que competeix a un gran nivell”.
Pel que fa a la primera ronda de la fase de classificació de la Conference League, l’Atlètic Escaldes s’enfrontarà a l’F91 Dudelange de Luxemburg, amb anada el 10 de juliol a Andorra i la tornada el dia 17 a domicili, i l’FC Santa Coloma ha quedat emparellat amb l’FK Borac Banja Luka de Bòsnia i Herzegovina, amb tornada al Principat.