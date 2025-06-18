FUTBOL
Gerard Piqué paga el viatge
El màxim accionista de l’FC Andorra es compromet a fer-se càrrec del desplaçament dels aficionats a Ponferrada
En un gest insòlit, el màxima accionista de l’FC Andorra, Gerard Piqué, es va comprometre ahir a assumir personalment totes les despeses del desplaçament dels aficionats tricolors que vulguin acompanyar l’equip a Ponferrada, en el que serà el partit decisiu per a l’ascens a la Segona Divisió i el retorn, una temporada després, al futbol professional.
Una decisió que ha generat la reacció desitjada: soroll i implicació de la gent
Una decisió i un anunci que, lògicament, va generar el soroll desitjat i l’exfutbolista del Barça i president de Kosmos va fer públic el seu compromís mitjançant una piulada al seu compte de X –abans Twitter–, amb un missatge clar: “Si guanyem, pugem a Segona Divisió. Necessitem l’ajuda de tots els que vulgueu venir a recolzar l’equip! M’encarregaré personalment de tot el cost.” En un missatge interpretat com una crida inequívoca a l’afició perquè doni el màxim suport dissabte a El Toralín, Piqué, fins i tot, va ampliar la intenció: “Si no sou d’Andorra i voleu venir, apunteu-vos-hi també! Buscarem la manera d’organitzar autocars des d’altres ciutats si és necessari.” L’FC Andorra disposa de 200 entrades per al duel de tornada d’aquest dissabte contra la Ponferradina, el mateix nombre que l’equip d’El Bierzo va tenir en el partit d’anada disputat al nou Estadi de la FAF, a Encamp. El club té organitzat un paquet de viatge per 50 euros, amb autocar fins a Ponferrada i entrada –tant de trajecte com d’accés a l’estadi– i ara, aquestes despeses estaran cobertes pel mateix Piqué. Aquest gest se suma a la major implicació, sobretot en l’àmbit presencial, que el màxim accionista tricolor ha demostrat des de fa sis mesos i sent habitual, també en l’àmbit tècnic, en els partits tant a casa com a fora. Amb aquest moviment, Piqué vol contribuir a crear el millor ambient de suport possible al sector visitant d’El Toralín, conscient que el factor anímic pot ser clau per aconseguir l’ascens a la Segona Divisió.