Es crea la Nations Cup, el torneig paral·lel a l'Aravell Golf Andorra Open by Creand
Comptarà amb la presència de Bulgària, Grècia, Lituània i Andorra
Una nova edició de l'Aravell Golf Andorra Open by Creand s'encetarà a partir del pròxim dilluns 23 de juny amb 144 participants de 20 països diferents i la invitació de les nacions emergent de l'Associació de Golf Europeu. Segons ha mencionat el president institucional d'Aravell Golf Andorra Country Club, Antonio Rodríguez, serà una competició paral·lela anomenada Nations Cup que comptarà amb la presència de Bulgària, Grècia, Lituània i Andorra, tot i que estava previst que participés una quarta nació que per tema de calendari no podrà ser. "És un torneig dins d'un torneig" ha concretat el promotor del torneig, José Manuel Lara. Pel que fa a la participació andorrana, seran sis els golfistes que prendran part de la competició amb tres professionals, Kevin Esteve, Ricard Morat i Eudal Teuler, i tres amateurs, Eric Alimany, Ramón Armengol i Eduard Tor, que també podran ser seleccionables per a l'equip nacional.
La Nations Cup neix com una proposta de l'Aravell Golf Andorra Country Club i la Federació Andorrana de Golf per convidar a quatre nacions emergents per a la primera edició de prova. Fins al moment, la copa s'inclou en l'Alps Tour, però Rodríguez ha confirmat que encara no està dins del circuit anual, on desitja que l'actual president de la federació pugui reprendre els protocols per incloure-ho durant l'assemblea general de la federació europea, que es durà a terme al novembre. "La idea és poder fer un sistema similar als Jocs dels Petits Estats, on participin països amb poques llicències" ha explicat, mencionant que és una forma d'ajudar-se entre ells davant federacions més grans. Aquesta prova pilot serà "la primera pedra" d'un projecte que vol esdevenir anual. "És un torneig dins d'un torneig" ha mencionat Lara. El mecanisme és bastant senzill, cada parella haurà de passar per tres rondes, on només es puntuarà la millor volta de cada dia i, en cas d'empat, es passarà a valorar les pitjors voltes.
Pel que fa al ja periòdic torneig Aravell Golf Andorra Open by Creand, s'ha confirmat que durant la ronda prèvia hi haurà 38 golfistes, un increment significatiu respecte a l'any anterior on eren poc més d'una vintena. Entre els confirmats estan l’espanyol Álvaro Hernández, guanyador dels tornejos del Caire i de Tunísia, Javier Calles (3), guanyador de Lacanau 2025; Javier Barcos (6) guanyador de torneig de Guiza; Asier Aguirre (7), guanyador del Memorial Giorgio Bordoni i Jorge Maicas (9) guanyador del Gosser Open. També ho ha fet el darrer campió de l’Aravell Golf Andorra Open by Creand: el francès Theo Boulet. "Cal destacar també la presència d’Álvaro Velasco, guanyador del Circuït Challenge, la temporada 2010; Emilio Cuartero, dues vegades guanyador del Challenge Tour" ha confirmat Lara.
Així doncs, la 4a edició de l'esdeveniment només demostra la consolidació d'un torneig que, en ser part de l'Alps Tour, "reforça el reconeixement d’aquest open i, alhora, posiciona Andorra i els Pirineus com un destí referent de golf" ha conclòs el director de Desenvolupament de Negoci Bancari a Andorra de Creand Crèdit Andorrà, Gerard Fonolleda.