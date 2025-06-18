Natació
Biel Cuen, Jasmine Serrano i Zoe Palau competiran als campionats d'Europa de natació
Les proves es duran a terme la setmana vinent a Eslovàquia i Grècia
Els Campionats d'Europa Júniors de natació i natació artística tindran part la pròxima setmana amb la representació de Biel Cuen, que viatjarà a Samorin (Eslovàquia), Jasmine Serrano i Zoe Palau, que competiran a Atenes. L'objectiu marcat des de la federació és poder continuar sumant experiència i millorar resultats, però tots els focus estan posats en la possibilitat de Cuen de poder arribar a fer una semifinal o, inclús, una final. "La prova on se sent més còmode són els 400 metres lliures, on pensem que pot arribar lluny" ha confirmat el director tècnic de natació de la FAN, Alfonso Maltrana. Pel que fa a la natació artística, Serrano i Palau, després de la plata als Jocs dels Petits Estats, han demostrat que "un país com Andorra pot estar lluitant en un europeu", ha destacat l'entrenadora de natació artística de la FAN, Estel Ferreras, mencionant que a Grècia volen tornar a demostrar el seu gran nivell.
Aquesta serà la primera participació d'Andorra en un europeu júnior, on clarament es demostra que el projecte en el qual la FAN porta anys treballant fa que "els joves arribin i, a poc a poc, puguin demostrar el seu nivell" ha esmentat Maltrana. En un moment clarament dolç per a la natació andorrana, Cuen està més que preparat per poder donar-ho tot a la piscina eslovaca. "Estic llest, sobretot després d'uns Jocs on no vaig poder donar el millor de mi mateix" ha assenyalat, confirmant que s'ha tret "un pes de sobre" en haver acabat els estudis i la selectivitat. El jove competirà en 100, 200 i 400 metres lliures, i en els 200 i 400 metres estils on cercarà poder passar, com a mínim, a les semifinals. De fet, el nedador es troba en molt bona forma, amb seguretat i confiança per poder millorar alguna marca personal. "Tots són rivals bons, però és cert que a Turquia hi ha un bon competidor i m'agradaria veure com és" ha declarat Cuen.
Pel que fa a la natació artística, Ferreras ha destacat que la voluntat és poder "continuar creixent i sumant experiències". "Hi haurà països més complicats com França o Espanya, altres que ja hem vist als Jocs com Malta o Liechtenstein, però venim a demostrar que tenim prou nivell per competir" ha expressat. Palau i Serrano tornaran a competir en el duet lliure i tècnic, així com en solo lliure i tècnic. "La feina que estem fent va per bon camí, les nenes estan responent bé i estan traient els seus resultats" ha conclòs, confirmant que "no tenen por" als rivals.
La natació artística serà la primera disciplina a competir, del 25 al 29 de juny, mentre que la natació començarà l'1 de juliol i acabarà el 6 del mateix mes.