TENNIS
Andorra encaixa la segona derrota, davant d’Armènia
L’equip andorrà de la Bille Jean King Cup va encaixar la segona derrota en la competició, davant Armènia, per 2 a 1, en la fase que s’està disputant a Chisinau (Moldàvia) i corresponent al grup III europeu. La jornada va començar amb la derrota de Judit Cartañà en dos sets (6-3 i 6-1) contra Alina Sogomonyan en poc més d’una hora, mentre que Vicky Jiménez va restablir les taules amb el seu clar triomf davant Ani Amiraghyan (6-0 i 6-1). La modalitat de dobles va donar el segon punt i la victòria a Armènia després que Sogomonyan i Amiraghyan superessin Vicky Jiménez i Laura Pichel per 6 a 2 i 6 a 1. Avui es disputa la tercera jornada de la fase i Andorra s’enfrontarà a l’equip de San Marino, cuer del grup, en una oportunitat perquè el conjunt capitanejat per Joan Jiménez pugui assolir el primer triomf.