CICLISME
La Purito esgota les 2.000 places per a la novena edició
La novena edició de la Purito ha esgotat les 2.000 inscripcions quan encara falten uns dos mesos per a la celebració de la marxa cicloturista. La cursa, que se celebra el 3 d’agost, té el gran al·licient de pujar sis ports: la Rabassa-la Peguera, el coll de la Gallina, la Comella, la collada de Beixalís, el coll d’Ordino i els Cortals d’Encamp, en una cursa exigent i molt dura de 115 quilòmetres i 4.800 metres de desnivell. A més, en aquesta edició es mantenen els recorreguts de 80 i 30 quilòmetres.
“Una xifra de participants assumible que garanteix una marxa de qualitat”
L’organitzador, Joaquim Purito Rodríguez, va destacar que “considerem que 2.000 és una xifra de participants assumible i que pot garantir una marxa de qualitat”. El convidat d’aquesta any serà Alejandro Valverde, guanyador de La Vuelta el 2009 i campió del Món el 2018.