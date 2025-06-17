CICLISME

La Purito esgota les 2.000 places per a la novena edició

Presentada la novena edició de la Purito.

Ivan Álvarez
Ivan Álvarez
Escaldes-Engordany

La novena edició de la Purito ha esgotat les 2.000 inscripcions quan encara falten uns dos mesos per a la celebració de la marxa cicloturista. La cursa, que se celebra el 3 d’agost, té el gran al·licient de pujar sis ports: la Rabassa-la Peguera, el coll de la Gallina, la Comella, la collada de Beixalís, el coll d’Ordino i els Cortals d’Encamp, en una cursa exigent i molt dura de 115 quilòmetres i 4.800 metres de desnivell. A més, en aquesta edició es mantenen els recorreguts de 80 i 30 quilòmetres.

“Una xifra de participants assumible que garanteix una marxa de qualitat”Joaquim Rodríguez, Organitzador de la cursa 

L’organitzador, Joaquim Purito Rodríguez, va destacar que “considerem que 2.000 és una xifra de participants assumible i que pot garantir una marxa de qualitat”. El convidat d’aquesta any serà Alejandro Valverde, guanyador de La Vuelta el 2009 i campió del Món el 2018.

