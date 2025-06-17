Futbol
Piqué pagarà el cost del desplaçament dels aficionats de l'FC Andorra a Ponferrada
Gerard Piqué ha llançat una crida a l’afició per omplir el camp en el decisiu partit del play-off d’ascens
Gerard Piqué, president de l’FC Andorra, ha fet públic aquest dimarts la intenció d'assumir personalment totes les despeses del desplaçament dels aficionats que vulguin acompanyar l’equip a Ponferrada en el partit decisiu per pujar a Segona Divisió.
Mitjançant un missatge publicat a X (antic Twitter), Piqué ha apel·lat al suport massiu dels seguidors, animant-los a sumar-se al desplaçament amb una declaració clara i directa: “Necessitem l’ajuda de tots els que vulgueu venir a recolzar l’equip! M’encarregaré personalment de tot el cost”. A més, ha obert la porta a organitzar autocars des d'altres ciutats si hi ha prou interès, pensant també en aquells aficionats que no resideixen al Principat.
“Sé que és una bogeria, però un cap de setmana a Ponferrada mola”, ha tancat el tuit, evidenciant el seu compromís personal amb l’equip i la voluntat de crear un ambient immillorable per acompanyar l’FC Andorra en una cita clau per tornar a la Liga Hypermotion.