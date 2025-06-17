Futbol
L’FCSB, campió de Romania, rival de l’Inter Escaldes a la Champions League
L'anada es disputarà a Bucarest el 8 o 9 de juliol, mentre que la tornada tindrà lloc a Andorra el 15 o 16 de juliol
El campió de la lliga romanesa, l’FCSB i abans conegut com a Steaua de Bucarest, serà el rival de l’Inter Escaldes a la primera eliminatòria prèvia de la Champions League. El sorteig, celebrat aquest dimarts a la seu de la UEFA a Nyon, ha emparellat el conjunt escaldenc amb el rumanès, en un encreuament que tindrà l’anada a Bucarest el 8 o 9 de juliol, mentre que la tornada tindrà lloc a Andorra el 15 o 16 de juliol, en funció de la programació final de la UEFA.
El guanyador de l’eliminatòria accedirà a la següent ronda de classificació per a la fase de grups de la Champions League. En cas de derrota, el perdedor tindrà l’oportunitat de continuar competint a les fases prèvies de la Conference League. Pel que fa a la primera ronda de la fase de classificació de la Conference League, l'Atlètic Escaldes s'enfrontarà a l'F91 Diddeleng de Luxemburg, amb anada el 10 de juliol a Andorra i la tornada el dia 17 a domicili i l'FC Santa Coloma ha quedat emparellat amb l'FK Borac Banja Luka de Bòsnia i Herzegovina amb l'anada que es disputarà en terreny bosnià i la tornada al Principat.