TENNIS
L’equip andorrà comença amb derrota davant Malta
L’equip femení va començar amb mal peu la participació en la Billie Jean King Cup 2025, caient per 2 a 1 contra Malta en el primer enfrontament del grup III de la zona europea, disputat a Chisinau, Moldàvia.
Vicky Jiménez va perdre el primer partit, en un duel intens davant Emma Montebello, per 7 a 5, 1 a 6 i 6 a 4, mentre que Laura Pichel va caure clarament contra Elaine Genovese per un doble 6 a 0. El conjunt andorrà, format per Jiménez, Pichel, Judit Cartañà i Maria Campamà, continuarà ara la competició contra Armènia i San Marino, les altres rivals en el grup B. El punt per a les andorranes va arribar en els dobles, en què la parella formada per Vicky Jiménez i Judit Cartañà va superar Emma Montebello i Elaine Genovese per un doble 4 a 6. Només el primer podrà accedir a un play-off final d’ascens.