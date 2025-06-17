BÀSQUET
L'abonament s'apuja un 4%
Amb el lema ‘Només aquí’, el MoraBanc fa una crida a viure al Pavelló Toni Martí un espectacle més enllà del partit
El MoraBanc Andorra ha posat en marxa la campanya d’abonaments per a la temporada vinent amb l’eslògan Només aquí i Per viure-ho has de ser-hi, amb el qual el club vol reivindicar que l’experiència de viure un partit al Pavelló Toni Martí va molt més enllà del bàsquet. L’entitat tricolor exposa uns preus que inclouen un augment del 4% dels abonaments i una forquilla que va des dels 237 euros fins als 48, depenent del sector on es tingui la localitat. El club també manté les dues modalitats de carnet, la dels socis –que no dona accés al pavelló i que manté els preus de la temporada passada– i l’abonat, que es requereix per poder disposar d’un seient al pavelló. A més, el MoraBanc ofereix una promoció –del 25 de juny al 4 de juliol– amb descomptes de fins al 40% respecte als preus ACB. El dia 5 ja s’aplicaran les tarifes ACB i uns costos d’entre 395 euros el més car i 80 el més barat.
“No ens posem cap sostre ni cap objectiu i la xifra de 2.100 ja és important”
Segons va explicar Toni Alonso, director de comunicació i màrqueting del club, “no ens marquem cap sostre ni cap objectiu concret. Per nosaltres, la xifra de 2.100 abonats actuals ja és molt important i venim d’un creixement constant”. Alonso va deixar clar que “evidentment que volem créixer, però ja partim d’una base molt valuosa”. Els abonats actuals tenen l’oportunitat de modificar la seva localitat de forma preferent a l’espai habilitat a Illa Carlemany (de 9.30 a 18.30 h) i, posteriorment, a partir del 25 de juny, les altes es faran a les oficines del club. A més, es manté el carnet de soci, que continua sent requisit per ser abonat, i els preus són de 50 euros per renovació, 100 euros per a nous socis i 35 euros per a joves de 6 a 17 anys. Pel que fa a l’atractiu del pavelló, també s’anuncia un canvi d’il·luminació que millorarà l’espectacle. “La bombonera és molt més que bàsquet. La gent hi ve, s’ho passa bé i viu una experiència única. Aquesta és la clau del Només aquí”, va explicar Alonso.
“Hem volgut fer un pas més en animació, consensuat amb les dues penyes”
Nova grada d'animació
Una de les novetats és la creació d’una nova grada d’animació a la zona C3, consensuada amb les dues penyes existents, la Tricolor i la Sisè Jugador, una sector amb capacitat per a 92 persones. “Hem volgut donar un pas endavant en animació i volem sumar, no substituir”, va remarcar Alonso.
2.100 xifra actual d’abonats del Morabanc Andorra