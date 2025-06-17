AUTOMOBILISME
Joan Vinyes i Jordi Mercader acaben a la quarta plaça al Ral·li Ourense
Joan Vinyes i Jordi Mercader van completar una molt bona actuació al Ral·li Ourense, en què van aconseguir una quarta posició final en una edició especialment exigent, disputada sobre asfalt i puntuable per al Supercampionat d’Espanya de ral·lis. La prova gallega, una de les clàssiques del calendari estatal, es va desenvolupar en dues etapes, amb 14 trams cronometrats i un recorregut total de 493,27 quilòmetres, dels quals gairebé 160 cronometrats.
A la primera jornada, Vinyes i Mercader van tancar el dia en sisena posició, superant la dificultat afegida de disputar els últims trams de nit i en trams embrutats per l’asfalt abrasiu. “Hem estat regulars, sense errors ni riscos innecessaris”, va resumir Vinyes. La seva estratègia va donar fruits a la segona etapa, molt més llarga i amb vuit trams cronometrats, i van escalar fins a la quarta plaça final.