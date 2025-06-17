FUTBOL
La ferida dels penals no mou la fe de l’FC Andorra per l’ascens
El vestidor tricolor aparca la polèmica arbitral i se centra en l’únic objectiu, el de guanyar a Ponferrada
L’empat davant la Ponferradina en l’anada de la final del play-off d’ascens a Segona Divisió ha deixat una barreja de frustració i convicció dins el vestidor de l’FC Andorra. Frustració per les decisions arbitrals que podrien haver canviat el rumb del partit, amb dos penals molt clars no assenyalats, però convicció absoluta que aquest equip té futbol, caràcter i fe per aconseguir el retorn al futbol professional a Ponferrada.
“L’herència que ens va deixar el partit és de ràbia, però ara la transformem en ambició”
Així ho transmet el tècnic de l’FC Andorra, Beto Company, que assegura que l’endemà no és un dia per lamentar-se, sinó per activar el somni amb energia renovada. “L’herència que ens va deixar el partit és d’una mica de ràbia, perquè el teníem per guanyar-lo. Ara, tot plegat ho transformem en ambició.” En aquest sentit, va afegir que “el vestidor té unes ganes que arribi ja dissabte, de jugar i de guanyar brutals”. Diego Alende també és molt clar i subratlla que “som un equipàs i hi anirem a totes. Sabem que només ens val guanyar i ho farem.” Sense dramatismes, però amb una determinació clara, el central va reconèixer que el vestidor viu amb intensitat aquest moment decisiu: “Tenim una setmana junts, una última batalla. Estem desitjant que arribi dissabte. Quan vam baixar, sabíem què volíem i ara estem ja a un pas. Són els partits que un somia jugar.”
“Som un equipàs i hi anirem a totes. Sabem que només ens val guanyar allà i ho farem”
Suport de l'afició
Tot i les dificultats logístiques per viatjar a Ponferrada, el club facilita el desplaçament i ofereix un paquet de viatge i entrada per 50 euros, i també entrades individuals per 15 euros per a aquells que vulguin viatjar pel seu compte. Les reserves es poden fer a través del correu electrònic: entrades@fcandorra.com.